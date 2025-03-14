14.03.2025 (07:30)
Кадры боевой работы расчетов ударных беспилотных летательных аппаратов (БпЛА) группировки войск «Центр» в ходе освобождения населенных пунктов ДНР на Красноармейском направлении СВО
В ходе боевой работы расчёты БпЛА 35-й гвардейской мотострелковой бригады группировки войск «Центр» уничтожили живую силу противника сорвав ротацию подразделений ВСУ на Красноармейском направлении специальной военной операции (СВО).
Расчеты БпЛА группировки войск «Центр» ежедневно поддерживают действия штурмовых групп и заблаговременно уничтожают все выявленные вражеские цели.
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