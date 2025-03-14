Для корректной и безопасной работы сайта Минобороны России и его сервисов используйте браузеры с поддержкой российских сертификатов или установите корневой сертификат Минцифры России
Карта сайта
Русскийx
RSS Youtube Rutube VKontakte Odnoklassniki Telegram
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

14.03.2025 (07:30)

Кадры боевой работы расчетов ударных беспилотных летательных аппаратов (БпЛА) группировки войск «Центр» в ходе освобождения населенных пунктов ДНР на Красноармейском направлении СВО

В ходе боевой работы расчёты БпЛА 35-й гвардейской мотострелковой бригады группировки войск «Центр» уничтожили живую силу противника сорвав ротацию подразделений ВСУ на Красноармейском направлении специальной военной операции (СВО).

Расчеты БпЛА группировки войск «Центр» ежедневно поддерживают действия штурмовых групп и заблаговременно уничтожают все выявленные вражеские цели.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
Метки:
Специальная военная операция
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
ServerCode=node3 isCompatibilityMode=false