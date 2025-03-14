14.03.2025 (07:00)

Экипажи 120-мм самоходных орудий 2С9 «Нона-С» российских десантников уничтожили группу пехоты ВСУ в укрытии на правом берегу Днепра в Херсонской области



Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Включить Flash Player Экипажи 120-мм самоходных орудий 2С9 «Нона-С» российских десантников уничтожили группу пехоты ВСУ в укрытии на правом берегу Днепра в Херсонской области

Артиллерийские подразделения 120-мм самоходных орудий 2С9 «Нона-С» гвардейского десантно-штурмового соединения ВДВ из состава группировки войск «Днепр» постоянно ведут боевую работу по уничтожению живой силы и боевой техники ВСУ на правом берегу Днепра в Херсонской области.

В ходе ведения воздушной разведки операторы БпЛА обнаружили в полуразрушенных зданиях оставленного мирными жителями населенного пункта на правобережье Днепра с засевшими в нем украинскими националистами. Координаты позиций противника были незамедлительно переданы на пункт управления артиллерией, для их уничтожения.

Экипажи самоходных орудий «Нона» совершили марш на огневые позиции и после проведения прицеливания поразили и уничтожили скопление украинских боевиков в укрытии.

Артиллеристы «крылатой пехоты» действуют профессионально, решительно и слаженно, проявляя мужество и отвагу. Уничтожив выявленные объекты ВСУ с личным составом, экипажи сменили позиции для выполнения новых задач.

Разведка целей противника, корректировка огня и объективный контроль поражения целей орудиями осуществлялись при помощи беспилотных летательных аппаратов.

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