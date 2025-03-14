14.03.2025 (06:30)

Расчет БпЛА «Орлан-10» скорректировал удары авиации по противнику на правом берегу Днепра в Херсонской области



Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Включить Flash Player Расчет БпЛА «Орлан-10» скорректировал удары авиации по противнику на правом берегу Днепра в Херсонской области

Расчеты беспилотных летательных аппаратов «Орлан-10» 18 общевойсковой армии группировки войск «Днепр» круглосуточно выполняют задачи по воздушной разведке, вскрытию огневых позиций, передвижения техники и живой силы противника.

В ходе очередного полёта, оператор разведывательного БпЛА обнаружил скопление техники и живой силы противника. Координаты были оперативно переданы на пункт управления ВКС. Авиационный удар был нанесён авиационными бомбами ФАБ-500 с универсальным модулем планирования и коррекции (УМПК).

«Орлан-10» является приоритетной целью для врага, и часто получает повреждения, но в подразделение БпЛА есть технико-эксплуатационная часть, где борт проходит необходимый ремонт и обслуживание.

«Здесь мы ремонтируем наш борт. Ремонтируем, обслуживаем, занимаемся войсковым ремонтом. Также собираем парашют, заряжаем от зарядного устройства, заряжаем аккумулятор, заправляем борта. Очень – очень она простая, надежная, ремонтно пригодная. Ее на коленке можно отремонтировать.» - рассказал техник роты БпЛА с позывном «Фил».

«Орлан-10» имеет довольно большую дальность и продолжительность полёта: до 600 км и от 10 до 18 часов. Это позволяет БпЛА вести разведку на большой дальности и патрулировать Херсонскую область длительное время.

Беспилотник является многофункциональным в зависимости от установленного оборудования беспилотник может вести наблюдение в процессе поисковых и разведывательных работ в инфракрасном и оптическом диапазонах, осуществлять фото- и видеофиксацию обнаружения и уничтожения противника, в режиме реального времени осуществлять артиллерийскую разведку и корректировку огня.

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