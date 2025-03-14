14.03.2025 (06:00)
Расчеты гаубиц Д-30 25-й общевойсковой армии группировки войск «Запад» при выполнении огневых задач уничтожили танк и автомобиль с боекомплектом в движении, минометные расчеты и живую силу ВСУ в зоне проведения специальной военной операции
Расчеты 122 мм гаубиц Д-30 25-й общевойсковой армии группировки войск «Запад» ежедневно уничтожают живую силу, бронетехнику, артиллерийские и минометные расчеты, а также укрепленные позиции ВСУ в зоне проведения специальной военной операции.
Артиллеристы вычисляют координаты целей на основании разведки и наносят огневое поражение противнику. Выполнение боевых задач проводится круглосуточно и в любую погоду.
В этот раз при проведении разведывательных мероприятий военнослужащие мотострелкового подразделения вскрыли танк, автомобиль с боекомплектом, минометные расчеты и живую силу ВСУ.
Координаты целей были незамедлительно переданы расчетам 122 мм гаубиц Д-30.
С помощью корректировки артиллерийского огня с воздуха, производившейся в режиме реального времени, расчетами гаубиц все цели были уничтожены, тем самым помогли продвинуться нашей пехоте и занять более выгодные рубежи в зоне проведения СВО.
Артиллеристы вычисляют координаты целей на основании разведки и наносят огневое поражение противнику. Выполнение боевых задач проводится круглосуточно и в любую погоду.
Благодаря слаженной работе разведчиков и артиллеристов, противник постоянно несет потери в живой силе и технике, не может осуществлять передвижение, подвоз боеприпасов и ротацию личного состава.
Расчеты гаубиц Д-30 в регулярно выполняют огневое прикрытие действий мотострелковых и штурмовых подразделений в зоне СВО, уничтожая плановые и внеплановые цели на дистанции свыше 15 километров.
Расчеты орудий находятся на хорошо замаскированных огневых позициях. Для исключения обнаружения противником позиции оборудованы под землей ходами, сообщения и всем необходимым для выполнения боевой задачи.
В помощь бойцам – беспилотники, которые каждый день разведывают и выявляют новые цели, а в случае принятия решения о нанесении удара, корректируют огонь артиллерии. Их у военнослужащих в достатке.