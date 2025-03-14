14.03.2025 (05:30)

Военнослужащие группировки войск «Восток» освобождали населенный пункт Новоочеретоватое в ДНР



Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Включить Flash Player Военнослужащие группировки войск «Восток» освобождали населенный пункт Новоочеретоватое в ДНР

Военнослужащие подразделений группировки войск «Восток» рассказали, как проходило освобождение населённого пункта Новоочеретоватое ДНР от украинских националистов.

Вытеснив противника из села, штурмовики провели зачистку зданий, подвальных помещений, сооружений, а также прилегающих лесополос.

«При штурме населенного пункта туманная погода сыграла на руку, поскольку нам удалось достичь эффекта неожиданности и застать врасплох боевиков ВСУ. Мы отбили у них позиции и долгое время удерживали до прихода подкрепления. У противника уже не получается контролировать небо над селом потому, что наши подразделения уже закрепились на позициях, в том числе и силы радиоэлектронной борьбы», — отметил командир штурмовой группы с позывным Молчун.

При зачистке, военнослужащие неоднократно применяли способ подрыва опорных пунктов противника с помощью переделанных противотанковых мин ТМ-62. Данный метод позволил гарантированно выводить противника из строя за счёт взрыва большой мощности. Переоборудованные подвалы в укреплённые опорные точки не выдерживали силу взрыва.

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