13.03.2025 (20:50)

Замминистра обороны РФ генерал армии Юнус-Бек Евкуров проверил организацию сборов с инструкторами по боевой подготовке на полигоне в Нижегородской области



Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Включить Flash Player Замминистра обороны РФ генерал армии Юнус-Бек Евкуров проверил организацию сборов с инструкторами по боевой подготовке на полигоне в Нижегородской области

Заместитель Министра обороны Российской Федерации генерал армии Юнус-Бек Евкуров в ходе рабочей поездки в войска Московского военного округа проверил организацию проведения учебно-методических сборов с инструкторами 333-го Центра боевой подготовки (Сухопутных войск, Воздушно-десантных войск и береговых войск Военно-морского флота) на одном из полигонов

в Нижегородской области.

Начальник Главного управления боевой подготовки ВС РФ генерал-полковник Иван Бувальцев доложил замглавы российского военного ведомства, что особое внимание в ходе проведения сборов уделено совершенствованию методик подготовки расчетов беспилотных летательных аппаратов, подразделений противодействию вражеских БпЛА, анализу действий личного состава группировок войск в зоне СВО, изменениям в тактике действий противника за последний период, а также особенностям применения им образцов западного вооружения.

Генерал армии Юнус-Бек Евкуров проверил проведение практической части сборов в составе инструкторских групп по направлениям подготовки специалистов различных военно-учетных специальностей и осмотрел объекты учебно-материальной базы Центра, предназначенные для организации занятий по одиночной подготовке военнослужащих, слаживанию экипажей, расчетов, подразделений, и проверки их готовности к выполнению задач по предназначению.

«Инструкторы, работают в войсках, и во всех группировках. Помимо того, что обучают военнослужащих, они уточняют какие есть проблемы, на что обратить внимание в ходе подготовки, общаются с командирами и бойцами. Исходя из этого накапливается блок вопросов, и здесь на сборах инструкторов эти вопросы отрабатываются сразу. После этих сборов инструктора вернутся в войска. Именно с учётом опыта СВО, и что ребята сами просят добавить. Мы работаем именно над тем, что на данный момент нужно бойцу», - сказал Юнус-Бек Евкуров.

Также замминистра обороны РФ ознакомился с новыми модернизированными образцами вооружения и военной техники, на которых совместно с представителями предприятий-разработчиков Центра беспилотных систем и технологий организованны занятия по эффективному использованию тактико-технических характеристик новых средств вооруженной борьбы.

В завершение работы заместитель Министра обороны РФ генерал армии Юнус-Бек Евкуров подвел итоги учебно-тренировочных сборов с инструкторами по боевой подготовке и отметил высокий уровень налаженного взаимодействия между Центром боевой подготовки и представителями промышленности.

«Мы на месте изучаем плюсы и минусы. Доказываем, рассказываем, проводим дискуссии. Я думаю, что это хорошо. Обмен боевым опытом - это ключевая тема, которая должна постоянно проходить между инструкторами и производителями. Все что мы делаем вместе-это мы делаем для достижения победы», – отметил генерал армии Евкуров.

Справочно:

Главной целью сборов является совершенствование теоретических знаний и практических навыков инструкторов с учетом боевого опыта специальной военной операции.

Для участия в проведении сборов привлечено 34 военнослужащих центральных органов военного управления и группировок войск, из них 22 награждены государственными наградами, в том числе 5 героев России и 12 кавалеров ордена «Мужества».

При подготовке к мероприятиям развернуто более 80 учебных мест, продемонстрировано более 100 новых (модернизированных) изделий вооружения и военной техники от 32 предприятий-изготовителей.

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