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13.03.2025 (19:30)

Гранатомётчики ЦВО уничтожили колонну военной техники «противника» на занятиях в условиях горной местности Тувы

Военнослужащие горного мотострелкового соединения Центрального военного округа (ЦВО) уничтожили военную технику условного противника в ходе занятий по огневой подготовке на горном полигоне в Республике Тыва.

В ходе проведения практических занятий разведчики при помощи беспилотников квадрокоптерного типа вскрыли передвижение колонны военной техники условного противника в одном из горных ущелий. Координаты цели были отправлены на командный пункт, где было принято решение об уничтожении колонны неприятеля гранатомётными расчётами горного мотострелкового соединения. После получения команды, гранатомётчики оперативно прибыли в указанный район и заняли огневые позиции в ожидании цели. При появлении колонны техники военнослужащие первыми выстрелами из РПГ-7В уничтожили головную и последнюю машину, после чего точным огнём уничтожили остальную технику обездвиженной колонны «противника».

Стрельба военнослужащими велась кумулятивными гранатами по мишеням, имитирующим бронированную технику «противника» на дальности до 600 м.

Всего в практических занятиях было задействовано более 30 военнослужащих горного мотострелкового соединения ЦВО.

Пресс-служба Центрального военного округа
Метки:
Центральный военный округ , Боевая подготовка
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