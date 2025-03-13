13.03.2025 (18:30)

Экипажи танков Т-72Б3 общевойскового объединения ЛенВО провели стрельбы штатным снарядом

Экипажи танковых подразделений общевойскового объединения ЛенВО, дислоцированного в Ленинградской области, провели стрельбы штатными снарядами из танков Т-72Б3 в условиях, имитирующих реальный танковый бой.

Танкистам предстояло в одном упражнении выполнить стрельбу из всех видов вооружения боевых машин всеми возможными способами: с ходу, с места, с кроткими остановками, из укрытий и с совершением маневра на запасную позицию. Кроме того, было увеличено количество целей, и максимальная дальность до них до 2200 м.

По замыслу занятия в ходе учебного боя передний край обороны «противника» был прорван, для дезориентации «неприятеля» танкисты использовали термодымовую аппаратуры для постановки дымовой завесы. Кроме того, на занятиях по вождению экипажи учились преодолевать препятствия, в том числе по глубокому снегу и грузить технику на железнодорожные платформы.

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