13.03.2025 (17:30)
В ходе отработки задач по предназначению в районе погружения экипаж аппарата провёл поиск стенд-макета, лежащего на глубине около 20 метров
На Камчатке в Авачинской губе экипаж спасательного судна «Георгий Козьмин» Тихоокеанского флота (ТОФ) провёл учение с глубоководным аппаратом АС-30 по спасению экипажа условно аварийной подводной лодки.
В ходе отработки задач по предназначению в районе погружения экипаж аппарата провёл поиск стенд-макета, лежащего на глубине около 20 метров. В заданное нормативами время глубоководный аппарат подошёл к нему, закрепился на комингс-площадке и осуществил имитацию спасательных работ по выводу экипажа аварийной подводной лодки.
Учение было проведено в соответствии с планом боевой подготовки флота.
Экипаж глубоководного обитаемого аппарата АС-30 подтвердил готовность к выполнению задач по предназначению в море.
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