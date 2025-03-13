13.03.2025 (16:30)

Корабельная ударная группа Балтийского флота отработала поиск и уничтожение кораблей и транспортов условного противника в Балтийском море

Корабельная ударная группа Балтийского флота в составе ракетных катеров «Димитровград» и «Моршанск» Балтийской военно-морской базы выполнили задачи по поиску кораблей и транспортов условного противника в Балтийском море. После отработки задач поиска, по выявленным морским целям были осуществлены электронные пуски ракетными комплексами «Москит».

В результате электронных пусков все назначенные цели были успешно поражены, что было подтверждено средствами объективного контроля.

В ходе выполнения учебно-боевых задач экипажи кораблей провели ряд корабельных учений – по борьбе за живучесть, организации взаимодействия и связи между кораблями, оказания помощи условно аварийному судну, терпящему бедствие, во взаимодействии с судами поисково-спасательного обеспечения.

Кроме того, кораблями проведен комплекс мероприятий по отражению атак средств воздушного нападения противника, а также профилактическое гранатометание из гранатометов во время стоянки на незащищенном рейде.

В ходе учебных мероприятий экипажи кораблей также решают задачи совместного маневрирования, выполняют комплекс мер по противокорабельной и противолодочной обороне.

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