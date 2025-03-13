13.03.2025 (15:30)

Малый ракетный корабль «Наро-Фоминск» в Балтийском море отразил атаки БПЛА и БЭК

Экипаж корабля выполнил комплекс артиллерийских стрельб по имитированным воздушным целям и малоразмерным морским мишеням, обозначающим безэкипажные катера противника, из 100-мм и 30-мм артиллерийских установок А-190, АК-630М-2, а также уничтожил условную плавающую мину, обнаруженную гидроакустическими средствами корабля.

Помимо этого, экипаж малого ракетного корабля отработал элементы морской подготовки, задачи по противоминной защите корабля и обороне при стоянке на незащищённом рейде.

Также были проведены корабельные учения по борьбе за живучесть и управлению поврежденным в морском бою кораблем.

Справочно:

Малые ракетные корабли проекта 21631 являются многоцелевыми кораблями класса «река-море», имеют большее водоизмещение и оснащенными самыми современными образцами артиллерийского, ракетного, противодиверсионного, зенитного и радиотехнического вооружения. Установленный на кораблях водометный движитель позволяет вести боевые действия на мелководье. Корабельная 30-мм автоматическая артиллерийская установка может выполнять задачи по уничтожению самолетов, вертолетов и других средств воздушного нападения противника, поражению малоразмерных морских надводных и береговых целей, расположенных на значительном расстоянии от береговой линии.

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