13.03.2025 (14:30)

Корветы Балтийского флота отработали противолодочные задачи в Балтийском море

В рамках учения сил Балтийского флота в полигонах, расположенных в акватории Балтийского моря, экипажи корветов отработали задачи по поиску и уничтожению подводной лодки условного противника.

Корветы во взаимодействии с противолодочными вертолетами Ка-27ПЛ морской авиации Балтийского флота осуществили ряд совместных тренировок по поиску, слежению и уничтожению подводной лодки условного противника с применением радиолокационных и гидроакустических средств и противолодочного вооружения, установленных на кораблях и вертолетах.

Помимо противолодочных действий, экипажи корветов выполнили упражнения по постановке радиоэлектронных помех, были проведены совместные тренировки по противовоздушной обороне. Кроме того, корабли отработали задачи по плаванию в узкости, совместному маневрированию, а также осуществили внутрикорабельные тренировки по радиационной, химической и биологической защите и борьбе за живучесть корабля.

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице