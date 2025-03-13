13.03.2025 (22:00)

Молодые пилоты российской авиабазы в Армении продолжают совершенствовать свои навыки пилотирования

На российской авиационной военной базе Южного военного округа в Армении молодые пилоты, продолжают совершенствовать свои индивидуальные навыки на истребителях четвертого поколения МиГ-29.

Полеты, в ходе которых они отработали уничтожение наземных и воздушных целей условного противника, проведение метеообстановки в районе проведения плановых полетов, совершаются под руководством опытных пилотов-инструкторов. Молодые летчики выполняют элементы простого пилотажа и готовятся сдавать зачеты для повышения своей классной квалификации.

В дальнейшем, после проверки летного мастерства молодых пилотов, они впервые выполнят свои самостоятельные полеты на именных истребителях МиГ-29, с изображенными на них ликами святых воинов-покровителей.

В новом учебном периоде боевая подготовка в авиационном соединении направлена на повышение профессионального мастерства и летной выучки пилотов.

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