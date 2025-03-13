13.03.2025 (21:00)
Инженеры ЛенВО проводят тренировки по установке минных полей в Ленинградской области
Военнослужащие инженерных подразделений общевойсковой армии ЛенВО, дислоцированной в Ленинградской области, в ходе полевых занятий отрабатывают методику преодоления минно-взрывных заграждений условного противника.
Военнослужащие изучают виды и типы инженерных заграждений, порядок их установки и проделывание проходов в них с помощью инженерной машины заграждения ИМР-2. Занятия проходят на специально оборудованном полигоне, как в дневное, так и в ночное время.
Также солдаты, сержанты и офицеры отрабатывают нормативы по вождению боевой техники, проводят разведку местности на наличие взрывоопасных предметов, возводят фортификационные сооружения. Проводят тренировки по установке противотанковых, противопехотных и смешанных минных полей.
При решении задач инженерного обеспечения войск, военнослужащие активно применяют тактические приемы, основанные на опыте ведения боевых действий в зоне проведения СВО.