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13.03.2025 (20:00)

Младшие командиры разведывательных подразделений ЛенВО совершенствуют командирские навыки в лесах Ленинградской области

Новые методики подготовки разведывательных групп, выполняющих задачи в условиях длительного отрыва от пунктов постоянного базирования, отрабатывают в лесах Ленинградской области войсковые разведчики ЛенВО.

По сценарию занятий разведчикам предстоит выполнить скрытное перемещение к месту проведения специальных действий, оборудовать базовый лагерь, действовать в разведывательном дозоре, выполнять другие специальные задачи. Кульминацией занятий станет учение по захвату базового лагеря условного противника, расположенного в труднодоступном районе.

Особенностью проведения тактических занятий с войсковыми разведчиками стало то, что непосредственное командование группами разведчиков осуществляют младшие командиры, ранее прошедшие подготовку на должности заместителей командиров разведгрупп. Штатные командиры разведгрупп – офицеры-разведчики, проходят весь маршрут вместе с группой, и контролируют действия своих заместителей. После прохождения всех этапов тактического занятия, каждый младший командир получает оценку своим командирским навыкам, и получает допуск на руководство группой.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
Метки:
Боевая подготовка
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