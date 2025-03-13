13.03.2025 (19:00)

Экипаж подводного аппарата АС-36 отработал маневрирование в Кольском заливе

Сегодня на Северном флоте проведена тренировка спасательных сил флота с участием подводного обитаемого аппарата АС-36 и его судна-носителя «Михаил Рудницкий».

В одной из бухт Кольского залива экипаж АС-36 выполнил рабочую проверку систем и механизмов, отработал погружение на глубину и маневрирование на воде и под водой.

В ходе плановой тренировки экипаж автономного спасательного подводного аппарата АС-36 отработал взаимодействие с расчётом главного командного пункта спасательного судна «Михаил Рудницкий». Спасатели проверили аппаратуру связи и выполнили команды, полученные от судового пункта управления.

В учебных мероприятиях были задействованы военнослужащие и гражданский персонал управления поисковых и аварийно-спасательных работ Северного флота. Помимо отработки учебных задач экипажем аппарата АС-36, внимание было уделено процессам предварительной подготовки спасательного аппарата к работам на глубине, его спуску на воду и подъему на борт.

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