13.03.2025 (18:00)

Военные полицейские ЦВО приняли участие в патриотическом концерте в Свердловской области

Военнослужащие военной комендатуры Камышловского района Свердловской области приняли участие в патриотическом концерте. В составе вокально-инструментальной группы «Красные береты» военные полицейские исполнили несколько композиций советских и российских авторов на военную и лирическую темы. Мероприятие прошло в Барабинском сельском Доме культуры.

В ходе своего выступления военные полицейские исполнили более 10 песен под аккомпанемент трёх семиструнных гитар. Большинство песен были известны зрителям, поэтому часть композиций артисты исполнили совместно с гостями мероприятия. Особый отклик вызвала песня группы «Браво» - «Любите, девушки, простых романтиков». Стоит подчеркнуть, что вокально-инструментальная группа «Красные береты» является молодым коллективом, для военнослужащих данный концерт стал вторым. Кроме того, на сцене также выступили творческие коллективы из Свердловской области.

В числе почётных гостей в зрительном зале присутствовали труженики тыла, узники фашистских концлагерей, участники юнармейского движения и специальной военной операции, жители и гости региона, военнослужащие и члены их семей. Основная цель – организация досуга и патриотическое воспитание молодёжи

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