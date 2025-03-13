13.03.2025 (17:00)

Юнармейцы приняли участие в игре «Зарница» в Свердловской области

Участники юнармейского движения приняли участие в военно-спортивной игре «Зарница». Мероприятие прошло на базе центра дополнительного образования города Артёмовский Свердловской области.

В ходе игры школьники продемонстрировали навыки по строевой, физической, огневой, медицинской, топографической подготовкам, а также по РХБ защите. Кроме того, юнармейцы ответили на вопросы викторины, показав тем самым, знания по истории Отечества и Вооружённых Сил Российской Федерации.

По результатам состязания победители и призёры были награждены грамотами, медалями и памятными подарками. Основной целью мероприятия является патриотическое воспитание молодёжи и популяризация военной службы в глазах молодого поколения.

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