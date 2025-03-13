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13.03.2025 (15:00)

Гранатометчики Ленинградского военного округа учатся уничтожать живую силу и бронированную технику условного противника

Гранатометчики РПГ-7 и расчетов АГС-17 ЛенВО приступили к стрельбам на полигонах в Ленинградской области. Особенностью тренировок станет то, что мишени, имитирующие танки и бронированную технику условного противника, установят под углом, наименее удобным для прямого попадания в уязвимые части боевых машин – места рассадки личного состава, укладки боеприпасов, моторного отсека и бака с горючим.

По команде военнослужащие выдвинуться на позиции, которые выберут с учетом требований маскировки в условиях слабовыраженного рельефа местности и отсутствия естественных укрытий. После этого гранатами повышенной бронепробиваемости ПГ-7ВЛ и выстрелами с взрывателем мгновенного действия ВОГ-17 будет проведено уничтожение мишеней, имитирующим живую силу и бронированную технику условного противника.

Оценку «отлично» получат военнослужащие, поразившие наибольшее количество мишеней, израсходовав при этом как можно меньше боеприпасов.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
Метки:
Боевая подготовка
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