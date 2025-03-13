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13.03.2025 (16:00)

Младшие офицеры ВВО приступили к сдаче контрольных зачетов в ходе сбора с выпускниками военных ВУЗов

Младшие офицеры Восточного военного округа (ВВО) приступили к сдаче контрольных зачетов по итогам учебно-методического сбора на общевойсковом полигоне, дислоцированном в Хабаровском крае.

В рамках зачетов военнослужащие выполнили вождение на мотовездеходах

 на максимально допустимых скоростях, где преодолели маршрут протяженностью шесть километров, включающий в себя 20 препятствий: колейный мост, противотанковые рвы, минные поля, участки заграждений и маневрирования, обледенелые скаты, снежную целину и много другое.

На войсковом стрельбище офицеры мотострелковых подразделений сдали зачетные упражнения по армейской тактической стрельбе: «Бой в траншее», «Бой штурмовой группы в лесополосе», «Ведение боя в наступлении и при отходе».

Также лейтенанты выполнили нормативы по инженерной подготовке, связи и радиационной, химической и биологической защиты оценивались, борьбе с беспилотными летательными аппаратами (БпЛА).

Сдаче контрольных зачетов, предшествовал полевой выход, на котором офицеры совершили марш протяженностью порядка 20 километров, преодолели зараженный и заминированный участки местности, отразили нападение диверсионно-разведывательных групп. Выполнили задачи по занятию назначенного района, проведению инженерной разведки, выставлению боевого охранения, устройству минно-взрывных заграждений для прикрытия занятого района.

Пресс-служба Восточного военного округа
Метки:
Восточный военный округ , Боевая подготовка
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