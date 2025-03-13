13.03.2025 (14:00)

В учебном центре ЮВО в Краснодарском крае с военнослужащими мотострелковых подразделений провели занятие по зачистке здания

В учебном центре Южного военного округа (ЮВО), дислоцированном в Краснодарском крае, военнослужащие мотострелковых подразделений изучают тактику зачистки зданий.

Тренировки проводятся в специально подготовленном помещении. Коридоры и комнаты здания выстроены таким образом, чтобы максимально усложнить поставленную задачу для военнослужащих. Изначально все начинается с объяснения инструктором действий для штурмовой группы: передвижения, ведения огня, открытия дверей и т.д. После чего начинается практическая отработка, во время которой особое внимание уделяется непрерывному взаимодействию мотострелков между собой.

В ходе занятий используются различные средства имитации боя. В комнатах установлены манекены, имитирующие присутствие условного противника.

Курс обучения мотострелковых подразделений в учебном центре опирается на опыт современных боевых действий, в том числе приобретенный в зоне проведения специальной военной операции (СВО). По завершении курса военнослужащие направляются в воинские части для выполнения реальных боевых задач.

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