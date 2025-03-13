13.03.2025 (13:00)

На полигоне ВВО в Амурской области подразделениями ПВО мотострелкового соединения проведена тренировка по уничтожению малоразмерных целей

На одном из полигонов Восточного военного округа в Амурской области подразделениями противовоздушной обороны (ПВО) мотострелкового соединения округа, проведено учение по уничтожению низколетящих малоразмерных целей.

По замыслу тренировки, условный противник производит разведку артиллерийских позиций наших подразделений и применяет для этого малоразмерные беспилотные летательные аппараты.

Для противодействия разведке условного противника, подразделениями ПВО были применены переносные зенитно-ракетные комплексы (ПЗРК) «Верба». Отличительной особенностью таких ПЗРК от комплексов предыдущего поколения является его способность поражать летательные аппараты как с бензиновым, так и с электрическим двигателем. В качестве мишени были использованы легкие планеры, запускаемые с катапульты.

Особенностью тренировки было применение ПЗРК против малогабаритных целей, движущихся на малой высоте в ограниченной зоне видимости, что требовало от обучаемых высокой скорости принятия решения на нанесение поражения.

Тренировки проводились опытными инструкторами, имеющими большой боевой опыт, полученный в зоне проведения специальной военной операции.

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