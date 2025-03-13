13.03.2025 (12:00)

На Сахалине с военнослужащими мотострелковых подразделений армейского корпуса ВВО прошли занятия по армейской тактической стрельбе

На Сахалине с военнослужащими мотострелковых подразделений армейского корпуса Восточного военного округа (ВВО) прошли занятия по армейской тактической стрельбе и сдача зачета контрольной стрельбы

В ходе проведения занятий на полигоне «Троицкий» военнослужащие армейского корпуса изучают навыки ведения огня из различных положений: стоя, сидя, лежа и при движении.

Мотострелки обучались подавлению противника, применяя тактику использования дыма и средств имитации.

После военнослужащие сдали индивидуальные зачеты контрольный стрельб в бруствере с передвижением и сменой огневой позиции.

С военнослужащими армейского корпуса ВВО занятия проводятся ежедневно по различным видам подготовки под руководством опытных офицеров и инструкторов, которые передают свой боевой опыт с учетом полученного ранее в зоне проведения специальной военной операции (СВО).

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