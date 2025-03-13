13.03.2025 (11:00)

Метанию гранат с дронов обучаются военнослужащие ВВО в Амурской области

В Амурской области с военнослужащими общевойсковой армии Восточного военного округа (ВВО), проходящие подготовку по специальности «оператор БпЛА», проводятся тренировки по овладению навыками пилотирования беспилотными летательными аппаратами (БпЛА) квадрокоптерного типа.

На теоретических занятиях личный состав изучает основы аэродинамики, разновидности дронов, тренируются в их управлении и функционировании сбрасывающих устройств. После чего приступают к практическим полётам на местности.

В ходе практических занятий расчеты выполняют запуск аппаратов, полеты по заданным маршрутам, посадку в назначенном месте. Кроме того, военнослужащие на практике обучаются сбросу с квадрокоптера учебной гранаты в окоп условного противника.

Также, операторы отрабатывают полёт на корректировку нанесения огневых ударов артиллерии, полёт на разведку местности, а также воздушное патрулирование территории.

Одной из основных целей занятий является выработка личным составом навыков необходимых для ведения воздушной разведки, геопространственного ориентирования, распознания различных объектов, в том числе замаскированных.

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