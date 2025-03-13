13.03.2025 (10:00)

В Амурской области военнослужащие ВВО осваивают курс тактической медицины

На общевойсковом полигоне «Екатеринославский» в Амурской области военнослужащие общевойсковой армии Восточного военного округа (ВВО) осваивают навыки и действия по тактической медицине.

В ходе занятий по боевой подготовке, под руководством опытных инструкторов и специалистов медицинской службы, военнослужащие проходят курс тактической медицины с эвакуацией условно раненого и отражения нападения диверсионной группы условного противника.

Обучающиеся отрабатывают действия по оказанию медицинской помощи и эвакуации условно раненного товарища. Основной задачей тренировки является отработка и применение командирами групп правильных решений, в зависимости от поступающих вводных, а также совершенствование действий, как в обороне, так и в наступлении.

На практических занятиях отрабатываются навыки применения медицинских и подручных средств, при оказании первой помощи, действия боевой группы при проведении экстренной эвакуации, условно раненного в безопасную зону.

Курс тактической медицины с военнослужащими ВВО проходит с учётом опыта боевых действий в военных конфликтах, в том числе в зоне проведения СВО.

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