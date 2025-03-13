13.03.2025 (06:30)

Замминистра обороны РФ генерал-полковник Андрей Булыга провел рабочее совещание по вопросам модернизации системы МТО в зоне СВО



Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Включить Flash Player Замминистра обороны РФ генерал-полковник Андрей Булыга провел рабочее совещание по вопросам модернизации системы МТО в зоне СВО

Заместитель Министра обороны Российской Федерации генерал-полковник Андрей Булыга провел рабочее совещание с представителями профильных центральных органов военного управления, группировок войск, отвечающих за материально-техническое обеспечение в зоне проведения специальной военной операции, а также предприятий промышленности. В ходе мероприятия обсуждались вопросы модернизации системы МТО с учетом опыта проведения специальной военной операции.

Генерал-полковник Андрей Булыга отметил, что в соответствии с поручением Министра обороны РФ, подразделения тылового обеспечения постоянно адаптируются под потребности войск, участвующих в боевых действиях, наращивая номенклатуру используемых средств, включая робототехнические комплексы, для обеспечения подразделений и военнослужащих всем необходимым.

Особое внимание было уделено созданию нового индивидуального рациона питания (ИРП), доставляемого с помощью FPV-дронов для военнослужащих, выполняющих боевые задачи на линии боевого соприкосновения с противником и участвующих в штурмовых действиях.

Представитель продовольственной службы одной из группировок войск доложил, что воюющие подразделения нуждаются в обеспечении специальными «продуктовыми комплектами выживания», которые будут содержать весь необходимый суточный рацион и безопасно доставляться до военнослужащего на передовые позиции при помощи БпЛА.

В состав такого рациона будут включены сублимированные продукты, а также сухие витаминизированные напитки.

Замминистра обороны РФ поручил в кратчайшие сроки подготовить соответствующие техусловия для выпуска опытной партии ИРП и направить их в группировки в зоне СВО для апробации. «Этот рацион питания должен быть весом не больше 1,5 кг. и содержать всю суточною норму калорий», - подчеркнул генерал-полковник Андрей Булыга.

Замминистра обороны РФ также заявил, что обеспечение войск такими ИРП, должно быть решено в короткие сроки.

Кроме того, заместитель Министра обороны РФ поручил специалистам продовольственного обеспечения максимально разнообразить рацион питания военнослужащих, принимающих участие в боевых действиях.

По итогам рабочего совещания замглавы российского военного ведомства поручил ускорить проведение войсковых апробаций, в том числе в зоне СВО, новых и модернизированных технических средств для совершенствования системы МТО в соединениях и объединениях, которые выполняют боевые задачи.

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