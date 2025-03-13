13.03.2025 (09:00)

Расчёт инженерной системы «Земледелие» группировки войск «Центр» дистанционно заминировал подходы к позициям российских войск на Красноармейском направлении СВО

Военнослужащие расчёта инженерной системы дистанционного минирования (ИСДМ) «Земледелие» группировки войск «Центр» заминировали подходы к позициям российских войск на Красноармейском направлении специальной военной операции (СВО).

Получив данные о местоположении района возможной контратаки противника с использованием бронетехники на позиции российских войск, военнослужащие расчёта ИСДМ «Земледелие» выдвинулись в район применения. Переведя боевую машину из походного положения в боевое, военнослужащие навели установку на цель и залпом 122-мм боеприпасов удаленно заминировали район местности, где предположительно должна была передвигаться техника и пехота противника.

После чего, расчёт оперативно покинул огневую позицию. В результате проведенных мероприятий контратака противника потерпела неудачу и ВСУ потеряли несколько единиц бронированной техники и живой силы.

ИСДМ «Земледелие» предназначена для удалённого создания «интеллектуальных минных полей» в заданных районах местности. Система производит пуски реактивных снарядов, которые обеспечивают установку мин на расстояние от 5 до 15 км. Благодаря программируемым боеприпасам «Земледелие» может в считанные минуты покрыть минами площадь в несколько футбольных полей. При этом взрывные устройства способны самоликвидироваться или деактивироваться в установленное время.

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