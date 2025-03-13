13.03.2025 (08:30)

Инспекторы ВАИ группировки войск «Центр» провели тренировку по задержанию условных диверсантов в зоне СВО



Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Включить Flash Player Инспекторы ВАИ группировки войск «Центр» провели тренировку по задержанию условных диверсантов в зоне СВО

Военнослужащие военной автомобильной инспекции (ВАИ) группировки войск «Центр» провели плановую тренировку по выявлению и задержанию диверсионно-разведывательных групп (ДРГ) противника в зоне проведения специальной военной операции (СВО).

Инспекторы военной автоинспекции круглосуточно выполняют задачи по организации безопасности дорожного движения. На временных постах досмотра, расположенных вдоль дорог общего пользования, инспекторы контролируют движение военного и гражданского транспорта, проверяют документы и перевозимый груз. Для поддержания постоянной боевой готовности военнослужащих ВАИ, в тыловых районах зоны СВО организуются плановые тренировки. В ходе которых, военнослужащие отрабатывают действия в различных ситуациях.

«Сегодня военнослужащие ВАИ проводилась плановая тренировка по действиям в различных ситуациях. Проверка транспортных средств, проверка документов водителей и пассажиров, досмотр перевозимых грузов. Но возникают и внеплановые ситуации, например водитель не остановился, задержание диверсионно-разведывательных групп, обнаружение беспилотных летательных аппаратов над блокпостами ВАИ, отработка данных мероприятий позволяет личному составу экипажей знать порядок действий в той или иной ситуации. Такие мероприятия, которые сегодня отрабатывались, моделируются на полученном опыте, неоднократно приходилось останавливать транспортные средства, применять оружие, даже были случаи, когда по сотрудникам ВАИ производился ответный огонь», - рассказал заместитель начальника военной автомобильной инспекции, майор Андрей Костицын.

В ходе тренировки инспекторы ВАИ организовали временный пост досмотра, расположенных вдоль дороги общего пользования и осуществляли пропускной режим.

«Автомобиль был остановлен нашим экипажем, попросили у граждан предъявить документы на что они ответили, что документы отсутствовали, также мной было замечено, возможно, огнестрельное оружие на заднем сидении транспортного средства, после чего граждане попытались скрыться на своем автомобиле, но были задержаны. Данные тренировки важны в любом случае, в любой стрессовой ситуации человек должен понимать, как ему действовать. Имею государственную награду – медаль «Жукова», получил ее при выполнении задач на Сватовском направлении в 2023 году, за задержание группы ДРГ противника», - рассказал автоинспектор, старший прапорщик Пётр Белогубец.

Благодаря слаженным действиям сотрудников ВАИ условные диверсанты были задержаны и обезврежены.

Сотрудники ВАИ группировки войск «Центр» круглосуточно находятся на боевом дежурстве, осуществляют проверку гражданского населения и автомобилей для исключения проникновения диверсионно-разведывательных групп ВСУ.

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