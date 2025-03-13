13.03.2025 (08:00)

Военнослужащие 9-го мотострелкового полка группировки войск «Север» рассказали о боевых действиях при освобождении населенного пункта Малая Локня Курской области



Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Включить Flash Player Военнослужащие 9-го мотострелкового полка группировки войск «Север» рассказали о боевых действиях при освобождении населенного пункта Малая Локня Курской области

Военнослужащие группировки войск «Север» при поддержке артиллерии, авиации и расчётов БПЛА продолжают уничтожать противника в приграничном районе Курской области.

В результате тщательно спланированной операции и слаженных действий военнослужащих 9-го мотострелкового полка и 34-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады группировки войск «Север» был освобождён населённый пункт Малая Локня.

Военнослужащие 9-го мотострелкового полка, участвовавшие в освобождении Малой Локни, также смогли восстановить контроль над территорией исправительной колонии № 11. Именно они в августе 2024 года обороняли спецобъект от боевиков ВСУ.

Заранее эвакуировав гражданский персонал и заключенных, защитники превратили учреждение в настоящую крепость, заняв оборону вокруг колонии и внутри комплекса зданий, возвели защитные сооружения по периметру и героически удерживали позиции в течение нескольких дней. При попытке прорваться ВСУ потеряли около десяти боевых машин пехоты и бронетранспортеров и около сотни боевиков.

Для недопущения прорыва боевиков ВСУ к населенному пункту защитники, практически находясь в окружении, вызывали огонь артиллерии в непосредственной близости от своих позиций.

Поддержку занимающим оборону в колонии силам осуществляют экипажи армейской авиации и артиллерия, которые наносят удары по резервам ВСУ, не позволяя им продвинуться в направлении Малой Локни.

Кроме того, военнослужащие 9-го полка эвакуировали тело погибшего командира батальона Сергея Чебнева (позывной «Отмель»).

В августе 2024 года майор Чебнев руководил обороной на этом участке. Его подразделение оказалось под угрозой полного окружения. В ходе контратаки комбат погиб, сорвав планы противника по окружению.

Подразделения группировки войск «Север» продолжают продвигаться вперед, шаг за шагом выбивая противника из населенных пунктов и укреплённых позиций, оттесняя врага, захватывают трофеи и берут в плен военнослужащих ВСУ.

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