13.03.2025 (07:30)

Специалисты МТО 51-й гвардейской общевойсковой армии ежедневно доставляют на передовую свежевыпеченный хлеб

Специалисты подразделений материально-технического обеспечения 51-й гвардейской общевойсковой армии с первых дней специальной военной операции обеспечивают работу полевого механизированного хлебозавода для обеспечения военнослужащих свежими хлебобулочными изделиями.

На полевом хлебозаводе есть всё необходимое оборудование, включая две конвейерные хлебопекарные печи, которые предназначены для выпечки хлеба и кондитерских изделий. Печи могут эксплуатироваться в стационарных и полевых условиях, работать, как на твёрдом (дрова, уголь), так и на жидком топливе (солярка, керосин). Полная загрузка одной печи составляет сто восемь буханок хлеба.

Возможности полевого механизированного хлебозавода позволяют производить более 4 тонн хлеба в сутки. Каждый день бойцы армейских подразделений получают свежий хлеб в независимости от того, где они несут военную службу – в тылу, или на передовой.

Производство расположено под землей на глубине трех метров, хорошо укреплено и замаскировано, что позволяет специалистам материально технического обеспечения круглосуточно работать в максимально безопасных условиях.

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