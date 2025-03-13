13.03.2025 (07:00)

Артиллеристы Южной группировки войск уничтожили немецкую самоходную гаубицу PzH - 2000



Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Включить Flash Player Артиллеристы Южной группировки войск уничтожили немецкую самоходную гаубицу PzH - 2000

Военнослужащие 2-й гвардейской артиллерийской бригады Южной группировки войск на Северском направлении специальной военной операции (СВО) уничтожили 155-мм самоходную артиллерийскую установку PzH 2000, поставленную вооружённым силам Украины (ВСУ) из Германии.

Разведчики обнаружили немецкую самоходку, выследив ее месторасположение с помощью разведывательного БпЛА. Точный удар по орудию противника был нанесен с помощью барражирующего боеприпаса "Ланцет".

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