Для корректной и безопасной работы сайта Минобороны России и его сервисов используйте браузеры с поддержкой российских сертификатов или установите корневой сертификат Минцифры России
Карта сайта
Русскийx
RSS Youtube Rutube VKontakte Odnoklassniki Telegram
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

13.03.2025 (09:30)

Расчеты БпЛА 20-й мотострелковой дивизии Южной группировки войск уничтожают технику, живую силу и пункты управления ВСУ на Донецком направлении

Подразделения Южной группировки войск, поддерживая действия штурмовых групп российской армии, активно применяют БпЛА для обнаружения целей противника и уничтожения техники и личного состава ВСУ.

Операторы FPV-дронов разведывательного подразделения 20-й гвардейской мотострелковой дивизии Южной группировки войск, действуя вблизи линии боевого соприкосновения, круглосуточно осуществляют разведку позиций ВСУ. Информация, получаемая с дронов в режиме реального времени, способствует уверенному продвижению штурмовых подразделений, помогает корректировке огня артиллерии.

Также расчеты беспилотников самостоятельно выводят из строя бронетехнику и автотранспорт противника. Точечные удары по пунктам управления БпЛА, позициям миномётов, укрытиям с неприятельской пехотой наносятся с использованием дронов-камикадзе, а также сбросами с беспилотных летательных аппаратов квадрокоптерного типа.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
Метки:
Специальная военная операция
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
ServerCode=node3 isCompatibilityMode=false