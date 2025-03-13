13.03.2025 (09:30)
Расчеты БпЛА 20-й мотострелковой дивизии Южной группировки войск уничтожают технику, живую силу и пункты управления ВСУ на Донецком направлении
Подразделения Южной группировки войск, поддерживая действия штурмовых групп российской армии, активно применяют БпЛА для обнаружения целей противника и уничтожения техники и личного состава ВСУ.
Операторы FPV-дронов разведывательного подразделения 20-й гвардейской мотострелковой дивизии Южной группировки войск, действуя вблизи линии боевого соприкосновения, круглосуточно осуществляют разведку позиций ВСУ. Информация, получаемая с дронов в режиме реального времени, способствует уверенному продвижению штурмовых подразделений, помогает корректировке огня артиллерии.
Также расчеты беспилотников самостоятельно выводят из строя бронетехнику и автотранспорт противника. Точечные удары по пунктам управления БпЛА, позициям миномётов, укрытиям с неприятельской пехотой наносятся с использованием дронов-камикадзе, а также сбросами с беспилотных летательных аппаратов квадрокоптерного типа.