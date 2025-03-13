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13.03.2025 (05:30)

Операторы БпЛА группировки войск «Восток» уничтожают боевиков ВСУ на Южно-Донецком направлении

Операторы беспилотников, используя разведывательные и ударные комплексы, выявляют и ликвидируют скопления живой силы в районах населенных пунктов Вольного Поля, Богатырь и Разлив Донецкой Народной Республики. Удары корректируются в режиме реального времени, что позволяет минимизировать риски для собственных сил и наносить максимальный урон боевикам ВСУ.

Слаженная работа беспилотников по выявлению и контролю поражения целей не позволяет ВСУ подтягивать резервы, проводить ротации, сосредотачивать живую силу и технику на направлениях штурмовых действий.

Подразделения группировки «Восток» продолжают продвижение в глубину обороны противника. Боевая работа расчетов БпЛА способствует не только закреплению успехов штурмовиков, но и последовательно расширяет зону объективного контроля территории. Прорыв на отдельных участках фронта позволяет перехватывать инициативу, ограничивая маневр противника. Эти действия создают предпосылки для дальнейшего наращивания давления на линию обороны ВСУ в зоне выполнения боевых задач подразделениями группировки «Восток».

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
Метки:
Специальная военная операция
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