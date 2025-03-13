13.03.2025 (05:00)

Расчеты буксируемых пушек «Гиацинт-Б» группировки войск «Запад» уничтожили укрепленный командный пункт и живую силу подразделения ВСУ в зоне проведения специальной военной операции



Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Включить Flash Player Расчеты буксируемых пушек «Гиацинт-Б» группировки войск «Запад» уничтожили укрепленный командный пункт и живую силу подразделения ВСУ в зоне проведения специальной военной операции

В ходе выполнения боевых задач артиллеристы 1-й гвардейской танковой армии группировки войск «Запад» в круглосуточном режиме наносят удары по выявленным разведывательными подразделениями замаскированным огневым позициям артиллерии ВСУ, удаленным от линии соприкосновения, складам боеприпасов, боевой технике, укрепленным опорным пунктам и долговременным огневым точкам, а также скоплениям живой силы противника.

Артиллеристы ежедневно работают в сложнейших условиях, но подготовленные расчеты тратят всего несколько минут после получения цели до произведения выстрела, используя тактику частых смен огневых позиций.

Цели всегда приходят спонтанно. Военнослужащие постоянно в боевой готовности, по команде занимают места в расчётах и открывают огонь.

На кадрах расчеты буксируемых пушек «Гиацинт-Б» группировки войск «Запад» разрубают тишину, отправляя снаряды в сторону противника. Бьют только на поражение.

В этот раз расчеты 152-мм буксируемых пушек «Гиацинт-Б» при выполнении огневых задач уничтожили укрепленный командный пункт и живую силу подразделения ВСУ на одном из направлений в зоне проведения СВО.

В результате аэроразведки были определены координаты и местоположение националистов, после чего информация была передана на командный пункт артиллерии.

Получив координаты целей, расчеты пушек «Гиацинт-Б» выполнили наводку по координатам целей и беглым огнём поразили их на расстоянии более 20 километров.

Корректировка огня выполнялась в режиме реального времени, что позволило уничтожить укрепленный командный пункт подразделения противника минимальным количеством выстрелов.

После выполнения боевой задачи военнослужащие замаскировали орудия и оперативно убыли в подземные укрытия.

Артиллерийские расчеты ежедневно выполняют боевые задачи по огневой поддержке действий штурмовых и мотострелковых подразделений, уничтожению различных целей и проведению мероприятий контрбатарейной борьбы на дистанции до 30 километров.

Выполняя огневые задачи, артиллеристы тесно взаимодействуют с расчетами комплексов беспилотных летательных аппаратов, которые осуществляют разведку позиций противника и корректируют точность огня артиллерийских орудий. Интенсивность работы орудий на участках специальной военной операции высока: в круглосуточном режиме по выявленным целям уходит столько снарядов, сколько нужно для их гарантированного уничтожения.

Расчеты слаженны и поражают цели за несколько выстрелов, после чего быстро сворачивают орудия, не давая противнику возможность обнаружить огневые позиции.

Артиллеристы группировки войск «Запад» продолжает избавлять боевиков ВСУ от западных «подарков». Боевая работа расчетов «Гиацинтов» не дает неприятелю поднять головы.

Никаких проблем со снарядами в подразделениях нет. Своевременную доставку боеприпасов в достаточных объёмах обеспечивают подразделения материально-технического обеспечения группировки.

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