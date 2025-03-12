12.03.2025 (21:45)

Выставка, посвящённая специальной военной операции, открылась в Доме офицеров ЦВО

Выставка, посвящённая вооружённому конфликту на Донбассе и проведению Российской Федерацией специальной военной операции (СВО), открылась в военно-историческом зале «Музей боевой славы Урала» в Доме офицеров Центрального военного округа (ЦВО). Одному из самых значимых политических и военных исторических периодов современности посвящён целый этаж культурного учреждения.

В мероприятии приняли участие представители командования ЦВО, органов муниципальной власти, общественные деятели, участники специальной военной операции, школьники и студенты. Почётные гости почтили минутой молчания павших при исполнении воинского долга российских военнослужащих и мирных граждан, погибших от рук украинских нацистов. После чего в торжественной обстановке уникальная выставка была открыта.

Экспозиция сформирована в хронологическом порядке начиная с 2014 года, когда народ Донецкой и Луганской Народных Республик находясь под гнётом киевского преступного режима принял решение восстановить справедливость и получить независимость и по настоящее время, когда на помощь борцам за свободу и независимость пришла Россия. На выставке представлены трофеи, захваченные военнослужащими группировки войск «Центр» при выполнении боевых и специальных задач в зоне проведения спецоперации. Также представлена экипировка российских и украинских военнослужащих, некоторое вооружение, применяемое обоими сторонами в зоне военном конфликта. Гости экспозиции также смогли увидеть стенды, посвящённые героям вооружённого конфликта на Донбассе и аналог «Аллеи ангелов» - фотографии детей, погибших от артобстрела со стороны ВСУ в 2014 году.

Дом офицеров ЦВО уделяет большое внимание большое внимание патриотическому воспитанию. Данная выставка служит примером безграничного мужества и отваги российских военнослужащих, её главная цель побудить в молодом поколение чувства гордости и напомнить молодым людям о том, с кем и за что ведут борьбу бойцы на передовой в зоне СВО.

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