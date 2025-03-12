12.03.2025 (22:15)

Атаку группы условного противника отразили военнослужащие мотострелкового соединения ЦВО на занятиях в Кузбассе

Военнослужащие мотострелкового соединения Центрального военного округа (ЦВО) сорвали атаку группы условного противника в ходе занятий по огневой подготовке на полигоне «Юргинский» в Кемеровской области.

По замыслу занятия расчеты беспилотной авиации при помощи квадрокоптеров обнаружили перемещение группы условного противника в направлении военных объектов. Для срыва наступления военнослужащие мотострелкового соединения заняли оборонительные рубежи и при появлении «противника» открыли огонь из автоматов Калашникова, пулемётов ПКМ и гранатомётов РПГ-7В, уничтожив превосходящие силы «противника». Стрельба военнослужащими велась по мишеням, имитирующим живую силу условного противника на дальностях от 100 до 800 м.

Всего в занятиях, которые проводились под руководством инструкторов, имеющих боевой опыт специальной военной операции, было задействовано более 30 военнослужащих мотострелкового соединения ЦВО.

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