12.03.2025 (22:45)

Военные инженеры ЦВО провели занятие по разминированию инженерных заграждений в Сибири

Военнослужащие инженерно-сапёрных подразделений Центрального военного округа (ЦВО) провели занятие по поиску, обезвреживанию и уничтожению взрывных устройств, а также по установке мин и разминированию инженерных заграждений на полигоне «Юргинский» в Кемеровской области.

В ходе проведения занятия специалисты провели инженерную разведку местности на участках дорог и прилегающих к ним сооружений, включая мосты и технические здания. С помощью миноискателей ИМПС-2 и «Коршун» были обнаружены противотанковые и противопехотные мины, а также другие взрывоопасные предметы. Все обнаруженные боеприпасы были уничтожены путем их подрыва накладным зарядом. Кроме того, военнослужащие инженерно-сапёрных подразделений отработали вопросы возведения фортификационных сооружений.

В занятии, которое проходило на полигоне в Кемеровской области, приняли участие более 50 военнослужащих.

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