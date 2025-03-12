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12.03.2025 (23:15)

Специалисты войск РХБ защиты ЦВО в Алтайском крае блокировали условную утечку отравляющих веществ в ходе занятия

Подразделения радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Центрального военного округа (ЦВО) отработали способы ликвидации условного химического заражения на военном объекте в Алтайском крае в ходе занятия.

В ходе планового мероприятия боевой подготовки военнослужащие прибыли в район техногенной аварии, где произошла утечка химических отравляющих веществ, и отработали вопросы радиационной, химической и биологической разведки, локализации распространения заражений.  Военнослужащие определили тип химических веществ при помощи приборов химической разведки и машины РХМ, применив машины ТДА-2А распылили специальный состав в воздухе для нейтрализации отравляющих веществ.

Кроме того, личный состав отработал вопросы дезинфекции участков местности при помощи авторазливочных станций АРС-14КМ и установки аэрозольных завес.

Для проведения занятия были привлечены около 50 военнослужащих подразделений РХБ защиты ЦВО.

Пресс-служба Центрального военного округа
Метки:
Центральный военный округ , Боевая подготовка
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