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12.03.2025 (23:30)

Малый ракетный корабль Северного флота «Рассвет» вышел в Баренцево море для отработки задач боевой подготовки

Сегодня малый ракетный корабль Кольской флотилии разнородных сил Северного флота «Рассвет» вышел в Баренцево море для отработки плановых задач боевой подготовки.  

В море экипаж корабля отработает боевую и повседневную организацию, проведёт ряд внутрикорабельных учений в рамках элементов курсовой задачи.

Несколькими днями ранее экипаж малого ракетного корабля «Рассвет» отработал вопросы, связанные с подготовкой корабля в базе и проведением допуска корабля к выходу в море.

Малый ракетный корабль «Рассвет» предназначен для борьбы с боевыми кораблями вероятного противника на закрытых морях и в ближней океанской зоне. Имеет на вооружении крылатые противокорабельные ракеты, артиллерийские установки, зенитно-ракетный комплекс и радиоэлектронное вооружение.

Пресс-служба Северного флота
Метки:
Северный флот , Боевая подготовка
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