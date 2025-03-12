12.03.2025 (23:30)
Малый ракетный корабль Северного флота «Рассвет» вышел в Баренцево море для отработки задач боевой подготовки
Сегодня малый ракетный корабль Кольской флотилии разнородных сил Северного флота «Рассвет» вышел в Баренцево море для отработки плановых задач боевой подготовки.
В море экипаж корабля отработает боевую и повседневную организацию, проведёт ряд внутрикорабельных учений в рамках элементов курсовой задачи.
Несколькими днями ранее экипаж малого ракетного корабля «Рассвет» отработал вопросы, связанные с подготовкой корабля в базе и проведением допуска корабля к выходу в море.
Малый ракетный корабль «Рассвет» предназначен для борьбы с боевыми кораблями вероятного противника на закрытых морях и в ближней океанской зоне. Имеет на вооружении крылатые противокорабельные ракеты, артиллерийские установки, зенитно-ракетный комплекс и радиоэлектронное вооружение.