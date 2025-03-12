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12.03.2025 (22:30)

Морской тральщик Северного флота «Владимир Гуманенко» выполнил учебно-боевые задачи в Баренцевом море

Экипаж морского тральщика Кольской флотилии разнородных сил Северного флота «Владимир Гуманенко» выполнил ряд учебно-боевых задач в полигонах боевой подготовки в Баренцевом море.

Моряки отрабатывали задачи по предназначению в соответствии с курсом одиночной подготовки надводного корабля. В их числе - проводка подводной лодки и отряда кораблей за тралами через минное заграждение.

Личным составом морского тральщика выполнены задачи по поиску и обнаружению мин с использованием гидроакустических станций корабля, контактных и неконтактных тралов.

Морской тральщик «Владимир Гуманенко» является самым крупным минно-тральным кораблём Северного флота. Его экипаж успешно выполняет поставленные задачи в ближней и дальней морской зонах, в том числе в морях Северного Ледовитого океана.

Пресс-служба Северного флота
Метки:
Северный флот , Боевая подготовка
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