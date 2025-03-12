12.03.2025 (21:30)

Малый противолодочный корабль «Казанец» Ленинградской военно-морской базы Балтийского флота отработал элемент поиска иностранной подводной лодки

Экипаж малого противолодочного корабля (МПК) «Казанец» Ленинградской военно-морской базы Балтийского флота в морском полигоне боевой подготовки Балтийского моря провел тактическое учение по поиску и уничтожению подводной лодки «противника» с условным применением комплексов противолодочного вооружения.

В ходе учения в заданных районах Балтийского моря малый противолодочный корабль осуществил поиск подводных лодок, отработал приемы противолодочного маневрирования и слежения за подводной лодкой. После чего экипаж выполнил условные торпедные стрельбы, глубинные бомбометания и условное уничтожение «противника».

Экипаж корабля провел мероприятия по проверке технических средств обнаружения для определения местоположения и параметров движения иностранных подводных лодок.

Помимо этого, за время нахождения в море на МПК «Казанец» был проведен ряд корабельных учений и тренировок, и отработка элементов курсовой задачи К-2. Экипажем были выполнены мероприятия по борьбе за живучесть, проведены зачетные упражнения по способам обнаружения по типу физических полей. Все способы обнаружения постоянно исследуются и развиваются.

Справочно: Малый противолодочный корабль «Казанец» предназначен для поиска, слежения и уничтожения подводных лодок в ближней морской и прибрежной зоне, имеет на вооружении зенитные артиллерийские комплексы АК-176 и АК-630, реактивную бомбовую установку РБУ-6000 и 533-мм торпедные аппараты, а также современные гидроакустические комплексы.

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