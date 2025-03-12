12.03.2025 (20:30)

Малый ракетный корабль Балтийского флота в ходе учения уничтожил корабли условного противника ракетным комплексом «Калибр»

Экипаж фрегата малого ракетного корабля (МРК) «Зеленый Дол» провел корабельное учение по применению ракетных комплексов «Калибр-НК» по кораблям условного противника в акватории Балтийского моря.

По замыслу учения корабельные расчёты боевого информационного поста обнаружили и классифицировали условные цели в море как корабли «неприятеля», следующие курсом на побережье Калининградской области. Командир корабля получил приказание на сближение с условным противником для принуждения его к изменению курса.

В ходе сближения МРК был условно атакован «противником», применившим ракетное оружие. Расчёты ПВО корабля отразил ракетную атаку с помощью комплексов противовоздушной обороны «Панцирь-М» и артиллерийской установки АК-630М-2 "Дуэт".

Затем личный состав ракетной боевой части МРК произвёл целераспределение и условно уничтожил корабли противника высокоточными ракетными комплексами «Калибр-НК». Фактическое применение ракет не осуществлялось, пуски были выполнены электронным способом.

Учение по применению высокоточного оружия в акватории Балтийского моря прошло в соответствии с планом боевой подготовки сил флота.

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