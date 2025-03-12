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12.03.2025 (19:30)

Корвет «Бойкий» Балтийского флота выполнил учебно-боевые задачи в Балтийском море

Экипаж корвета «Бойкий» в ходе планового учения в акватории Балтийского моря выполнил учебно-боевые задачи по отражению атаки беспилотных летательных аппаратов (БЛА) и поиску кораблей условного противника.

В ходе тренировки операторы радиолокационных станций радиотехнической и ракетно-артиллерийской боевых частей обнаруживали и брали на сопровождение воздушные цели.

Налет дронов различных типов на корвет проводился в темное время суток одновременно с нескольких направлений с меняющейся интенсивностью. После их обнаружения и выдачи целеуказаний специалисты зенитно-ракетных и артиллерийских комплексов отрабатывали упражнения по уничтожению воздушной угрозы.

Следующим этапом экипаж корвета «Бойкий» отработал комплекс мероприятий по поиску, классификации и слежению за подводной целью с помощью гидроакустической станции корабля, а также задействовал противолодочный вертолёт Ка-27.

После чего, проведено учение по нанесению ракетного удара противокорабельным ракетным комплексом «Уран» по отряду кораблей условного противника, с выполнением электронных ракетных пусков.

Экипаж корабля также выполнил упражнения по постановке радиоэлектронных помех, применение средств радиоэлектронной и визуальной маскировки, провел учения по борьбе за живучесть корабля на ходу, а также осуществил ряд противолодочных и противодиверсионных мероприятий.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
Метки:
Балтийский флот , Боевая подготовка
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