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12.03.2025 (18:30)

Военные моряки учебного корабля «Перекоп» Ленинградской военно-морской базы провели тренировку по поиску ПДСС

Военнослужащие УК «Перекоп» Ленинградской военно-морской базы Балтийского флота провели тренировку по поиску ПДСС средствами визуального наблюдения и гидроакустическими станциями.

Технологией защиты от боевых пловцов являются методы безопасности, разрабатываемые для защиты кораблей и судов как непосредственно в акватории, так и вблизи неё от потенциальных угроз и вторжений боевых пловцов.

На первом этапе тренировки водолазы в полном снаряжении выполнили упражнения по подводному и надводному плаванию вблизи корабля. В ходе данного этапа были отработаны элементы визуального обнаружения диверсантов, находящихся как в надводном, так и подводном положении. Военнослужащие, несущие вахту на борту корабля, произвели обнаружение диверсантов имеющимися средствами и их условное уничтожение из штатного вооружения.

На следующем этапе моряки выполнили элемент обнаружения подводных диверсантов с помощью активных гидроакустических станций (сонаров). Опыт данного этапа показал, что пассивные ГАС могут обнаруживать не всё, в частности, с трудом обнаруживают пловцов без оборудования. Это доказывает, что самым эффективном способом обнаружения является метод визуального и пристального наблюдения.

Все мероприятия были проведены в рамках курса боевой подготовки со строгим соблюдения мер безопасности во время проведения всех этапов тренировки.

Справочно: Хорошо подготовленные боевые пловцы могут проплыть до 100 и даже до 200 метров за три минуты, и гидроакустические станции (ГАС или «сонары»), установленные вокруг кораблей и судов, должны иметь большие радиусы действия для того, чтобы в случае обнаружения у моряков было достаточно времени для принятия решения.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
Метки:
Балтийский флот , Боевая подготовка
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