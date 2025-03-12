12.03.2025 (20:00)

В Венгрии Представительством Минобороны России было организовано и проведено торжественное открытие после капитального ремонта российского воинского мемориала периода Великой Отечественной войны

В г.Соб, Представительством Министерства обороны Российской Федерации (по организации и ведению военно-мемориальной работы за рубежом) в Венгрии было организовано и проведено торжественное открытие после капитального ремонта российского воинского мемориала периода Великой Отечественной войны. Ремонт воинского захоронения в г.Соб был проведен Посольством Российской Федерации в Венгрии.

Захоронение расположено на римско-католическом кладбище. Центральный обелиск светло-серого цвета увенчан позолоченной пятиконечной звездой. На обелиске закреплена плита с надписью на русском и венгерском языках: «Вечная память советским воинам, героически погибшим во 2-ой мировой войне!», а также плиты с именами захороненных воинов. На 6 братских могилах установлены надмогильные камни с позолоченными пятиконечными звездами. Могилы обнесены бордюрами и покрыты декоративной каменной крошкой.

В ходе подготовки к проведению ремонтных работ Представительством была проведена работа по составлению списка захороненных воинов. Согласно паспорту воинского захоронения, оформленному в 1991 году, в г.Соб было похоронено 87 советских воинов, при этом было известно имя 1 погребенного. В ходе проведенной Представительством архивной работы были установлены имена еще 49 советских воинов. 37 воинов были учтены как неизвестные. В ходе ремонтных работ 50 имен советских воинов были высечены на мемориальных плитах.

В ходе торжественного открытия мемориала с речью к собравшимся обратились военный и военно-воздушный атташе Российской Федерации в Венгрии полковник Алексей Заруднев и Посол Республики Беларусь в Венгрии Владимир Улахович.

В мероприятии приняли участие мэр г.Соб Дёнди Ференц, председатель Российско-венгерского общества культуры и дружбы Дёрдь Гилиан, сотрудники Посольства, аппарата ВАТ, Представительства и Торгпредства.

Чин церковного богослужения по погибшим воинам совершили протоиерей Храма Преподобного Сергия Радонежского Иоанн Кадар и певчий Иван Хегедюш.

Собравшиеся почтили память погибших героев минутой молчания и возложили к обелиску венки и цветы.

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