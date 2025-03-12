12.03.2025 (17:30)

Статс-секретарь — заместитель Министра обороны Российской Федерации Анна Цивилева прокомментировала планируемую реконструкцию Военно-медицинской академии

«Глобальная реконструкция Военно-медицинской академии начнется в 2026 году. Обновление коснутся приборно-лабораторной базы и поставки современного оборудования, сказала в ходе совета под председательством министра науки и высшего образования Российской Федерации Валерия Фалькова «Приоритет 2030» - Анна Цивилева.

«В соответствии с решением Верховного главнокомандующего Вооружёнными Силами Российской Федерации начиная с 2026 года спланирована глобальная реконструкция объектов академии, в том числе с обновлением приборно-лабораторной базы и поставкой современнейшего оборудования», - отметила статс-секретарь–заместитель Министра обороны РФ.

Она отметила, что участие академии в программе технологического лидерства «Приоритет» является для Министерства обороны РФ ключевым способом трансляции разрабатываемых технологий в отрасль.

Анна Цивилева также добавила, что разработки академии активно используются в госпиталях. По ее словам, они дают возможности и сохранять жизни, в том числе без ампутаций.

«Эти разработки – они уникальны, аналогов нет в мире», - добавила она.

Справочно

Военно-медицинская академия - единственная образовательная организация Минобороны России, которая является участником национальной программы академического стратегического лидерства «Приоритет 2030». В настоящее время в рамках программы, академией реализовано 80 научных, образовательных, клинических и цифровых проектов, направленных на создание продуктов и технологий диагностики, лечения, профилактики и реабилитации граждан Российской Федерации, прежде всего участников Специальной военной операции.

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