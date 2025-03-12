Для корректной и безопасной работы сайта Минобороны России и его сервисов используйте браузеры с поддержкой российских сертификатов или установите корневой сертификат Минцифры России
Карта сайта
Русскийx
RSS Youtube Rutube VKontakte Odnoklassniki Telegram
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

12.03.2025 (15:30)

Гранатометчики Ленинградского военного округа отрабатывают уничтожение групповых и одиночных бронированных целей

Гранатометчики подразделений общевойсковой армии Ленинградского военного округа (ЛенВО) приступили к отработке выполнения боевых стрельб по уничтожению групповых и одиночных бронированных целей.

На занятиях по боевой подготовке военнослужащие учатся вести разведку целей и определять расстояние до них, а также уничтожать бронетехнику и живую силу условного противника из ручных противотанковых гранатометов РПГ-7 и автоматических гранатометов АГС-17 на максимальных дальностях гранатами повышенной пробиваемости и выстрелами с взрывателями мгновенного действия.

Особое внимание при проведении мероприятий боевой подготовки уделяется обучению стрельбе ночью и в различных погодных условиях, в составе боевых групп и при организации засад.

В ходе выполнения упражнений учебных стрельб гранатометчики поразили более 2000 мишеней.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
Метки:
Ленинградский военный округ , Боевая подготовка
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
ServerCode=node3 isCompatibilityMode=false