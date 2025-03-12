12.03.2025 (15:30)

Гранатометчики Ленинградского военного округа отрабатывают уничтожение групповых и одиночных бронированных целей

Гранатометчики подразделений общевойсковой армии Ленинградского военного округа (ЛенВО) приступили к отработке выполнения боевых стрельб по уничтожению групповых и одиночных бронированных целей.

На занятиях по боевой подготовке военнослужащие учатся вести разведку целей и определять расстояние до них, а также уничтожать бронетехнику и живую силу условного противника из ручных противотанковых гранатометов РПГ-7 и автоматических гранатометов АГС-17 на максимальных дальностях гранатами повышенной пробиваемости и выстрелами с взрывателями мгновенного действия.

Особое внимание при проведении мероприятий боевой подготовки уделяется обучению стрельбе ночью и в различных погодных условиях, в составе боевых групп и при организации засад.

В ходе выполнения упражнений учебных стрельб гранатометчики поразили более 2000 мишеней.

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