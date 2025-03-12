12.03.2025 (11:30)

Специалисты РХБЗ Ленинградского военного округа отработали ликвидацию химического заражения

Специалисты войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Ленинградского военного округа (ЛенВО) отработали способы ликвидации условного химического заражения техники в ходе тренировки на общевойсковом полигоне.

По замыслу практического занятия условный противник применил химически опасные вещества, загрязнив территорию военного объекта и военную технику, расположенную на нем. Для дезинфекции были задействованы специалисты РХБЗ, которые отработали задачи радиационной, химической и биологической разведки объекта, локализации распространения заражения. После чего, военнослужащие выполнили дезинфекцию участка местности и техники, ликвидировав последствия химического загрязнения.

В ходе занятия применялись разведывательные химические машины РХМ и авторазливочные станции АРС-14КМ. Всего в тренировке по РХБЗ было задействовано более 50 военнослужащих ЛенВО.

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице