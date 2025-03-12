12.03.2025 (17:00)
Экипажи истребителей ЮВО в Армении выполнили плановые полеты в горах Армении
Летчики истребительной авиации российской военной авиационной базы Южного военного округа (ЮВО) в Армении выполнили плановые полеты.
В процессе подготовки летчики провели воздушную разведку метеообстановки в зоне проведения полетов, инженерно-техническая служба организовала проверку истребителей, после чего командиром авиабазы ЮВО в Армении были отданы предполетные указания экипажам.
В ходе выполнения плановых полетов личный состав выполнил нанесение ударов по наземным целям и перехват целей условного противника.
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