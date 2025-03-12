12.03.2025 (16:00)

Пулеметчики штурмовых подразделений ЮВО уничтожили живую силу условного противника на полигоне в Ставропольском крае

В учебном центре Южного военного округа (ЮВО), расположенном в Ставропольском крае, провели занятия по огневой и тактической подготовке с военнослужащими-пулеметчиками штурмовых подразделений, заключившими первые контракты с Минобороны России.

В ходе тренировок личный состав отработал навыки скрытного перемещения на местности, стрельбу по учебным мишеням на различной дальности из пулемета ПКМ, а также ведения огня на подавление по «группе пехоты противника».

Внимание уделялось прикрытию эвакуационной группы. В ходе одного из занятий пулеметчикам необходимо было вести непрерывный огонь, пока его товарищи оказывали первую медицинскую помощь «раненому» военнослужащему и проводили его эвакуацию.

Кроме того, в курс подготовки штурмовиков входят занятия по инженерной подготовке, противодействию беспилотным летательным аппаратам (БпЛА). Учебно-материальная база и программа курса постоянно обновляются с учетом опыта и знаний, полученных в зоне проведения специальной военной операции (СВО).

По завершении обучения, которое длится от трех недель до месяца, военнослужащие штурмовых подразделений направляются в воинские части для выполнения задач по предназначению.

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